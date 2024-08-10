ÇANAKKALE'de Anafartalar Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü, tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı'nda törenle kutlandı.

Çanakkale Boğazı'nı geçemeyeceklerini anlayınca Gelibolu Yarımadası'na karadan çıkarma yaparak buradan boğaza ulaşmayı deneyen İtilaf Devletleri'nin umutlarının yok edildiği 10 Ağustos Anafartalar Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü kutlandı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ev sahipliğinde, Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı'nda Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman ve çok sayıda davetli katıldı. Törende, Atatürk Anıtı'na, Çanakkale Valiliği adına Vali Toraman, Türk Silahlı Kuvvetleri adına Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı adına İsmail Kaşdemir, Avustralya Hükümeti adına Çanakkale Konsolosu Harry Hall tarafından çelenk sunuldu. Şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu ve saygı atışı gerçekleştirildi. Türk bayrağı, İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi.

'GEÇİT VERMEDİĞİNİZ BU VATAN EMİN ELLERDEDİR' Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşan Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanlığı'nda görevli Kurmay Binbaşı Türker Ersin Özdemir, "Çanakkale savaşlarının unutulmaz kahramanı, Anafartalar Grup Komutanı Albay Mustafa Kemal'in dehası ve kahramanlığına, Mehmetçik tarafından güven bağının kurulması ve hayranlıkla tanık olunması, aynı zamanda milli mücadelenin doğal zamanda milli mücadelenin doğal, liderini de belirlemiştir. Çanakkale'de devleşen, gönüllerimizde ebedileşen ve tarihin altın sayfalarında destanlaşan yüce kahramanlar; huzur içinde uyuyunuz, geçit vermediğiniz bu vatan emin ellerdedir. Uğruna hiç düşünmeden canlarını feda ettiğimiz bağımsızlık ve özgürlüğümüzün sembolü şanlı bayrağımız, bu aziz vatan toprakları üstünde sonsuza kadar dalgalanacaktır" dedi.

‘BURADA HAKLI BİR ZAFERİ TARİHE ALTIN SAYFALARLA YAZDIRMIŞTIR’ Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise "Bugün 10 Ağustos Anafartalar Zafer günümüzdür kutlu olsun. Türk milletinin tarihi yolculuğunda zafer ayı olarak nitelendirdiğimiz önemli bir aydayız. Şanlı Türk milleti bu toprakları vatan yapmak için canını ortaya koymuş ve icap ettiği zamanda kanını dökmeyi hiçbir zamanda çekinmemiştir. Buradan Türk tarihinin dönüm noktalarından birini teşkil eden Conkbayırı'ndan, Malazgirt Ovası'na, Kocatepe ve Afyon Ovası'na bin selam olsun. Yaklaşık 8,5 ay süren Çanakkale muharebelerinde 10 Ağustos bir dönüm noktası olmuştur. Canını ortaya koyan Mehmetçik mukayese edildiği zaman kendisinden kat be kat üstün olan düşmana karşı tarihi bir savunma yapmıştır. Türk milleti bütün unsurlarıyla Çanakkale'de bir olmuş, beraber olmuş. Ve burada haklı bir zaferi tarihe altın sayfalarla yazdırmıştır" diye konuştu.