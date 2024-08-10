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        Bankta unutulan içinde para olan çantayı sahibine teslim etti

        ÇANAKKALE'de işçi emeklisi Halil Başkan, bankta unutulan ve içinde 21 bin 600 TL ile özel eşyaların bulunduğu çantayı, polis aracılığıyla sahibi Mehmet Ogan'a teslim etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 15:22 Güncelleme: 10.08.2024 - 15:25
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        Bankta unutulan içinde para olan çantayı sahibine teslim etti
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        ÇANAKKALE'de işçi emeklisi Halil Başkan, bankta unutulan ve içinde 21 bin 600 TL ile özel eşyaların bulunduğu çantayı, polis aracılığıyla sahibi Mehmet Ogan'a teslim etti.

        Olay, saat 10.00 sıralarında, Ezine ilçesinde meydana geldi. Millet Bahçesi'nde dolaşan Halil Başkan, bankın üzerindeki çantayı fark etti. Başkan, sahibini bulamadığı ve içinde para olduğunu gördüğü çantayı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Çantada 21 bin 600 TL ve özel eşyaların olduğu tespit edildi. Çantanın sahibinin özel eşyalarından, geçimini badanacılık yaparak sağlayan Mehmet Ogan olduğu belirlendi. Başkan, paraları polis aracılığıyla sahibi Ogan'a teslim etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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