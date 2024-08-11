Devrilen motosikletin 13 yaşındaki sürücüsü öldü

Olay, saat 15.00 sıralarında Bayramiç ilçesi Alakeçi köyü yakınlarında meydana geldi. Şerafettin Kırcalı, idaresindeki motosiklet kontrolden çıktı. Kırcalı’nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrilerek metrelerce sürüklendi. Kaza sırasında sürücü yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi’nde tedavi kaldırılan Kırcalı, buradaki tedavisinin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kırcalı, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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