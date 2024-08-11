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        Devrilen motosikletin 13 yaşındaki sürücüsü öldü

        ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen motosikletten yola savrulan 13 yaşındaki sürücü Şerafettin Kırcalı hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 19:26 Güncelleme: 11.08.2024 - 19:30
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        Devrilen motosikletin 13 yaşındaki sürücüsü öldü
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        ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen motosikletten yola savrulan 13 yaşındaki sürücü Şerafettin Kırcalı hayatını kaybetti.

        Olay, saat 15.00 sıralarında Bayramiç ilçesi Alakeçi köyü yakınlarında meydana geldi. Şerafettin Kırcalı, idaresindeki motosiklet kontrolden çıktı. Kırcalı’nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrilerek metrelerce sürüklendi. Kaza sırasında sürücü yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi’nde tedavi kaldırılan Kırcalı, buradaki tedavisinin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kırcalı, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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