Çanakkale'de eğitim uçağı, sert iniş yaptı
ÇANAKKALE'ninEzine ilçesinde özel eğitim uçağı havalandıktan bir süre sonra motor arızası nedeniyle sert iniş yaptı.
ÇANAKKALE'ninEzine ilçesinde özel eğitim uçağı havalandıktan bir süre sonra motor arızası nedeniyle sert iniş yaptı. Uçaktaki 2 kişi, kazayı yara almadan atlattı.
Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'ndan kalkan 2 kişilik TC-AJJ kuyruk numaralı özel eğitim uçağı havalandıktan bir süre sonra iddiaya göre; motor arızası yaptı. Uçak, Ezine ilçesinde kırsal alana sert iniş yaptı. Uçak pilotu ve öğrencisi, yara almadan kurtuldu. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.
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