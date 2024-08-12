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        Çanakkale'de eğitim uçağı, sert iniş yaptı

        ÇANAKKALE'ninEzine ilçesinde özel eğitim uçağı havalandıktan bir süre sonra motor arızası nedeniyle sert iniş yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 15:35 Güncelleme: 12.08.2024 - 15:40
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        Çanakkale'de eğitim uçağı, sert iniş yaptı
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        ÇANAKKALE'ninEzine ilçesinde özel eğitim uçağı havalandıktan bir süre sonra motor arızası nedeniyle sert iniş yaptı. Uçaktaki 2 kişi, kazayı yara almadan atlattı.

        Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'ndan kalkan 2 kişilik TC-AJJ kuyruk numaralı özel eğitim uçağı havalandıktan bir süre sonra iddiaya göre; motor arızası yaptı. Uçak, Ezine ilçesinde kırsal alana sert iniş yaptı. Uçak pilotu ve öğrencisi, yara almadan kurtuldu. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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