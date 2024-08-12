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        Çanakkale'de eğitim uçağı, sert iniş yaptı (2)

        PİLOTLARINİSİMLERİ BELLİ OLDUEzine ilçesinde havalandıktan bir süre sonra motor arızası nedeniyle sert iniş yapan özel eğitim uçağındaki pilotların öğretmen pilot Faruk Türkmen, öğrenci pilot Burak Genç olduğu öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 19:24 Güncelleme: 12.08.2024 - 19:25
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        Çanakkale'de eğitim uçağı, sert iniş yaptı (2)
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        PİLOTLARINİSİMLERİ BELLİ OLDU

        Ezine ilçesinde havalandıktan bir süre sonra motor arızası nedeniyle sert iniş yapan özel eğitim uçağındaki pilotların öğretmen pilot Faruk Türkmen, öğrenci pilot Burak Genç olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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