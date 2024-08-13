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        Çanakkale'de orman yangını

        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 17:48 Güncelleme: 13.08.2024 - 17:55
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        Çanakkale'de orman yangını
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        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Ayvacık ilçesi Adatepe köyü yakınlarındaki orman alanında, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 ilk müdahale aracı, 10 arazöz, 3 dozer, 4 uçak, 4 helikopter ve toplam 104 personel sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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        Galeri
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