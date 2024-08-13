Çanakkale'de orman yangını (2)

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Adatepe köyü yakınlarındaki ormanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından saat 19.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 2,5 hektarlık orman alanı, 1 hektarlık tarım arazisi zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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