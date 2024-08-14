Çanakkale'de tarım arazisinde yangın

Bozcaada ilçesinde tarım arazisinde saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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