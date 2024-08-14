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        Çanakkale'de tarım arazisinde yangın; ormana sıçradı (2)

        YANGINORMANA SIÇRADIÇanakkale'nin Bozcaada ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ormana sıçradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 16:20 Güncelleme: 14.08.2024 - 16:25
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        Çanakkale'de tarım arazisinde yangın; ormana sıçradı (2)
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        YANGINORMANA SIÇRADI

        Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ormana sıçradı. Yangına havadan 3 helikopter ve 3 uçakla, karadan çok sayıda arazöz ve orman işçisi ile müdahale sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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