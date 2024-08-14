Çanakkale'de tarım arazisinde yangın; ormana sıçradı (2)

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, ormana sıçradı. Yangına havadan 3 helikopter ve 3 uçakla, karadan çok sayıda arazöz ve orman işçisi ile müdahale sürüyor.

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