Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı; kontrol altında (3)

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ormana da sıçradı. Alevlere 1 ilk müdahale aracı, 6 arazöz, 5 helikopter, 5 uçak ve toplam 92 personelle müdahale edildi. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle saat 16.45 itibarıyla kontrol altına alındı. Yangında, 12 hektarlık orman alanı, 18 hektarlık tarım arazisi zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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