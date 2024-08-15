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        Çanakkale'de orman yangını

        ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 11:13 Güncelleme: 15.08.2024 - 11:15
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        Çanakkale'de orman yangını
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        ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın nedeniyle 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı ziyarete kapatılırken, ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

        Eceabat ilçesi Büyükanafarta köyü yakınındaki ormanda saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Tedbir amacıyla Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı ziyarete kapatıldı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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