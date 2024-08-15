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        Çanakkale'de orman yangını (2)

        YANGINAGİDEN ORMAN ŞEFİ, EKİBİYLE KAZA GEÇİRDİÇanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyünde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 13:12 Güncelleme: 15.08.2024 - 13:12
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        Çanakkale'de orman yangını (2)
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        YANGINAGİDEN ORMAN ŞEFİ, EKİBİYLE KAZA GEÇİRDİ

        Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyünde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangına müdahale için bölgeye giden Eceabat Anafartalar Orman İşletme Şefi Ahmet Yüksel ve ekibi, trafik kazası geçirdi. Yaralanan Yüksel ve ekibi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

        'TARİHİ ALANA GİRİŞLER DURDURULDU'

        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle tarihi alanın kuzey hattına girişlerin durdurulduğu bildirildi. Açıklamada, "Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle Tarihi Alan'ın kuzey hattına (Kabatepe Günü Birlik Alanı, Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay, Conbayırı) ikinci bir duyuruya kadar girişler durdurulmuştur" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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