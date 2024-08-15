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        Çanakkale'de orman yangını (3)

        ALEVLERANZAK KOYU'NA DAYANDIÇanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafartalar köyü yakınlarındaki ormanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, alevler Anzak Koyu yoluna dayandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 16:21 Güncelleme: 15.08.2024 - 16:25
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        Çanakkale'de orman yangını (3)
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        ALEVLERANZAK KOYU'NA DAYANDI

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafartalar köyü yakınlarındaki ormanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, alevler Anzak Koyu yoluna dayandı.

        'YERLEŞİM YERLERİ İÇİN ŞİMDİLİK BİR RİSK YOK'

        Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yangına ilişkin yaptığı açıklamada “Eceabat Büyükanafarta köyü civarında çıkan orman yangınına 8 uçak, 12 helikopter ile havadan 51 arazöz ve 780 personel ile karadan müdahale edilmektedir. Yerleşim yerleri için şimdilik bir risk yoktur. Orman teşkilatı başta olmak üzere bütün ekiplerimiz gayretle çalışmaktadır" dedi.

        ORMAN ŞEFİ VE 2 ORMAN İŞÇİSİNİN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

        Öte yandan yangına müdahale için bölgeye giderken içinde bulundukları 17 AAC 399 plakalı kamyonetin otomobille çarpışması sonucu yaralanan Eceabat Anafartalar Orman İşletme Şefi Ahmet Yüksel ve 2 orman işçisinin Eceabat Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Yaralanan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

        Nazif Cemhan ŞEN/ECEBAT (Çanakkale),

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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