Çanakkale'de orman yangını (3)

ALEVLERANZAK KOYU'NA DAYANDI

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafartalar köyü yakınlarındaki ormanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, alevler Anzak Koyu yoluna dayandı.

'YERLEŞİM YERLERİ İÇİN ŞİMDİLİK BİR RİSK YOK'

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yangına ilişkin yaptığı açıklamada “Eceabat Büyükanafarta köyü civarında çıkan orman yangınına 8 uçak, 12 helikopter ile havadan 51 arazöz ve 780 personel ile karadan müdahale edilmektedir. Yerleşim yerleri için şimdilik bir risk yoktur. Orman teşkilatı başta olmak üzere bütün ekiplerimiz gayretle çalışmaktadır" dedi.