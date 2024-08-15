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        Çanakkale'de orman yangını (5)

        ARAZÖZYANDIÇanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafartalar köyü yakınlarındaki ormanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 17:40 Güncelleme: 15.08.2024 - 17:45
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        Çanakkale'de orman yangını (5)
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        ARAZÖZYANDI

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafartalar köyü yakınlarındaki ormanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Müdahale sırasında Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait bir arazöz yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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