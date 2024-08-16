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        Çanakkale'de orman yangını (7)

        HAVADANDA GÖRÜNTÜLENDİÇanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyünde çıkan orman yangınına karadan müdahale devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 00:25 Güncelleme: 16.08.2024 - 00:30
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        Çanakkale'de orman yangını (7)
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        HAVADANDA GÖRÜNTÜLENDİ

        Çanakkale’nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyünde çıkan orman yangınına karadan müdahale devam ediyor. Devam eden yangın, dronla da görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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