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        Çanakkale'deki orman yangını 2'nci gününde; yanan alanlar dron ile görüntülendi

        ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafartalar köyü yakınlarında dün çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 09:59 Güncelleme: 16.08.2024 - 10:01
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        Çanakkale'deki orman yangını 2'nci gününde; yanan alanlar dron ile görüntülendi
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        ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafartalar köyü yakınlarında dün çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Anzak Koyu ve Anzaklara ait Canterbury Mezarlığı ile bölgedeki yanan diğer alanlar dron ile havadan görüntülendi.

        Eceabat ilçesi Büyükanafarta köyü yakınındaki ormanda dün saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 8 uçak, 12 helikopter, 51 arazöz ve 780 personel sevk edildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Orman Genel Müdürlüğü'nün talebi üzerine 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığı’ndan 1 adet S-70 tipi helikopter de bölgeye gönderildi. Tedbir amacıyla Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı ziyarete kapatıldı.

        YANGINA GİDEN ORMAN ŞEFİ, EKİBİYLE KAZA GEÇİRDİ

        Yangına müdahale için bölgeye giden Eceabat Anafartalar Orman İşletme Şefi Ahmet Yüksel ve beraberindeki 2 ormancı trafik kazası geçirdi. Hafif yaralanan 3 kişi, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

        'TARİHİ ALANA GİRİŞLER DURDURULDU'

        Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı orman yangını nedeniyle tarihi alanın kuzey hattına (Kabatepe Günü Birlik Alanı, Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay, Conkbayırı) ikinci bir duyuruya kadar girişlerin durdurulduğunu duyurdu. Öte yandan alevler Anzak Koyu yoluna dayandı.

        ANZAK MEZARLIĞI YANGINDA ZARAR GÖRDÜ

        Anzak Koyu yakınlarında bulunan Anzaklara ait Canterbury Mezarlığı da zarar gördü. Öte yandan yangın bölgesinde müdahale sırasında Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait bir arazöz yanarak kullanılamaz hale geldi.

        ACI TABLO HAVA AYDINLANINCA ORTAYA ÇIKTI

        Yangına müdahale ikinci gününde de sürerken, acı tablo günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı. Anzak Koyu ve Anzaklara ait Canterbury Mezarlığı ile bölgedeki yanan diğer alanlar dron ile havadan görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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