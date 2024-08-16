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        Çanakkale'deki orman yangını kontrol altında (2)

        BAKANYUMAKLI: ÇANAKKALE-ECEABAT YANGINI KONTROL ALTINDATarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde ülke genelinde devam eden yangınlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 11:49 Güncelleme: 16.08.2024 - 11:55
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        Çanakkale'deki orman yangını kontrol altında (2)
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        BAKANYUMAKLI: ÇANAKKALE-ECEABAT YANGINI KONTROL ALTINDA

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde ülke genelinde devam eden yangınlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı'ya Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci eşlik etti.

        Çanakkale, Manisa, Bolu ve İzmir'de devam eden yangınlarla ilgili konuşan Bakan Yumaklı, "Çanakkale-Eceabat Büyükanafarta'da dün sabah 09.51'de başlayan yangın. İlk etapta arkadaşlarımız 3 dakika içerisinde müdahale etti. 9 uçak, 12 helikopter, 69 kara aracı ve 450 personelle direkt olarak müdahale başladı. Bunun yanı sıra yine valiliğimiz, AFAD, diğer kolluk güçleri, yerel yönetimler, belediyelerin destekleriyle birlikte bu müdahale o saatten itibaren başlamış oldu. Gece boyunca devam etti. Dün gece, 'En son çalışmalar iyiye gidiyor, inşallah güzel haberi vereceğim' diye söylemiştim. Dolayısıyla bu mücadele meyvesini verdi ve an itibariyle Çanakkale-Eceabat yangınının kontrol altına alındığını belirtmek istiyorum" dedi.

        'MANİSA-GÖRDES'TEKİ YANGIN KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI'

        Bakan Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Manisa-Gördes'teki yangın kırsal alandan başlayıp ormanlık alana geçmişti. Burada bir parantez açmak istiyorum. 14 Ağustos tarihinde başlayan orada başka bir yangın vardı. O kontrol altına alınmıştı. Ancak bölgeden yaklaşık 8 kilometre ileride yeni bir yangın daha başladı. Hem nemin düşük olması hem yüksek şiddette rüzgar sebebiyle ki rüzgar zaman zaman yaklaşık 70 kilometre ve üzeri ölçüldü. Burada da yangın büyüdü. Arkadaşlarımız burada da alevlerle mücadele ediyorlar. Burada da 5 uçak, 10 helikopter, 74 kara aracı ve 443 personelle müdahale ettik. Orada da gece boyunca mücadeleler ve müdahaleler devam etti. An itibariyle yüzde 100 kontrol altına alındı diyemiyoruz. Çünkü çok küçük bir yer kaldı. Orada da biraz rüzgar var. Kısmen kontrol altına alındı. Ancak gün içerisinde inşallah burada güzel haberi vereceğiz."

        'BOLU'DA ÇALIŞMALAR İYİYE GİDİYOR'

        Bolu'daki yangına ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, "Diğer yangın Bolu'da idi. Göynük, Bekirfakılar'da bu yangın 12.41'de meydana geldi. İlk müdahale 12.56'da gerçekleştirildi. İlk andan itibaren 8 helikopter, 105 kara aracı ve 536 personel sevk edildi. Diğer yangınlar da olduğu gibi gece boyunca buraya da müdahale devam etti. Yine günün ağarması ile takviye hava araçları ile birlikte müdahale devam ediyor. Orayla ilgili şu anda kısmı ya da tamamen bir kontrol söyleyemiyoruz. Ancak çalışmaların iyiye gittiğini söyleyebilirim. Biraz da bitki örtüsünün farklı yapıda olması sebebiyle aslında yanan alanla çıkan duman arasında bir orantısızlık var. Bu açıdan belki farklı görünebilir ama arkadaşlarımız şu anda oraya müdahaleye devam ediyorlar. Çok fazla büyümeden kontrol altına alacağız. Ben de biraz sonra buradan oradaki çalışmalara nezaret etmek ve incelemek için Bolu'ya geçmiş olacağım. İzmir Karşıyaka'da da arkadaşlarımızın müdahalesi devam ediyor. Orada da bir sorun olacağını öngörmüyoruz. Ancak gün içerisinde orayla ilgili de diğer yangınlara nispeten daha küçük boyutta olması sebebiyle fazla detay vermeyeceğim. Ancak gün içerisinde yine bunu arkadaşlarımız bildirmiş olacak" diye konuştu.

        'ALARM DURUMUNDAYIZ'

        Meteorolojik verilerde bugün, cumartesi ve pazar olmak üzere 3 gün yüksek risk olduğunu söyleyen Bakan Yumaklı, "Dolayısıyla biz orman teşkilatı olarak, bu üç gün için valiliklerimiz olarak, tüm kamu kurumlarımız olarak alarm durumundayız. Çok düşük nem, yüksek şiddette rüzgar ve yine yüksek derecede hava sıcaklığı, yangın oluşması için ortam hazırlayan unsurlar. Burada da bütün vatandaşlarımızın ilgilerini, hassasiyetlerini istirham ediyorum. Hep söylediğim gibi bizlerin bu müdahale kabiliyeti ve kapasitesi bir yere kadar. Vatandaşlarımızın desteği olmadan bu mücadeleden galip çıkmak mümkün değil. O yüzden tekraren bu 3 günde özellikle hatta bundan sonra da Eylül'ün 15'ine kadar üst düzeyde hassasiyet rica ediyorum" dedi.

        '700 HEKTARLIK BİR ALANIN ETKİLENDİĞİNİ TAHMİN EDİYORUZ'

        Yangının çıkış nedeniyle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Yumaklı, "Çanakkale-Eceabat için yol kenarındaki bir elektrik direğinin patlamasından kaynaklı çıkan kıvılcım sonucu başlayan yangının ormana sirayet etmesiyle gerçekleşmiş oldu maalesef. Tarihi alan içerisinde etkilenen hiçbir yapı, tesis yok. Burada elbette çok yakınına kadar geldi ama arkadaşlarımız zaten bunu rüzgarın şiddetinden de öngördükleri için gidiş yönünde gerekli tedbirlerini aldılar. Yani herhangi bir sıkıntılı durum hiçbir şekilde olmadı. Henüz alanı inceleyip geldim. Yanan alanla etkilenen alan aynı şey değil. Bunun altını çiziyorum. Yaklaşık 700 hektarlık bir alanın etkilendiğini tahmin ediyoruz. Arkadaşlarımız daha sonra bunu alan çalışmasıyla netleştirecek. Ancak bunun başka bir yönü de var. Yanılmıyorsam bir önceki yangın 18 Haziran'da çıktı; sanki onun devamı niteliğinde gibi oldu. Dolayısıyla onunla da birleştirdiğimizde maalesef büyük bir alan etkilenmiş oldu. Yine her zamanki gibi söylediğim husus herkes üzerine düşeni yapmak durumunda. Vatandaşlarımız, kurumlar, kuruluşlar kimler varsa 'Artık bu son olsun' diyelim. Bundan sonrası için herkesin üstün hassasiyetini tekrar istirham ediyorum" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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