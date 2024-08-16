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        Çanakkale'deki orman yangını; başladığı alan dron ile görüntülendi (4)

        YANGININBAŞLADIĞI NOKTA, HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİÇanakkale'nin Eceabat ilçesinde dün saat 10.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 15:27 Güncelleme: 16.08.2024 - 15:30
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        Çanakkale'deki orman yangını; başladığı alan dron ile görüntülendi (4)
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        YANGININBAŞLADIĞI NOKTA, HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde dün saat 10.00 sıralarında çıkıp, bu sabah kontrol altına alınan 700 hektar alanın etkilendiği yangına neden olan elektrik direği ile çevresindeki bölge, havadan dron ile görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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