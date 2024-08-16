Çanakkale'deki orman yangını; başladığı alan dron ile görüntülendi (4)

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde dün saat 10.00 sıralarında çıkıp, bu sabah kontrol altına alınan 700 hektar alanın etkilendiği yangına neden olan elektrik direği ile çevresindeki bölge, havadan dron ile görüntülendi.

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