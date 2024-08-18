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        Çanakkale'de motosiklet trafik levhasına çarptı: 2 yaralı

        ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin yol kenarındaki trafik levhasına çarptığı kazada sürücüsü ve yolcu yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 21:01 Güncelleme: 18.08.2024 - 21:05
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        Çanakkale'de motosiklet trafik levhasına çarptı: 2 yaralı
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        ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin yol kenarındaki trafik levhasına çarptığı kazada sürücüsü ve yolcu yaralandı.

        Kaza, saat 18.00 sıralarında Bayramiç ilçesi Yiğitler köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, R.K (54) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında trafik levhasına çarptı. Kaza sonucu devrilen motosikletin sürücüsü R.K. ve yolcu Z.K. (50) yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralılar Bayramiç Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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