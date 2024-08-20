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        Yangın nedeniyle kapatılan Tarihi Alan'ın Kuzey Hattı, tekrar ziyarete açıldı

        ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesinde çıkıp, geniş alanda etkili olan yangın nedeniyle 15 Ağustos'ta kapatılan Tarihi Alan'ın Kuzey Hattı, tekrar ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 11:05 Güncelleme: 20.08.2024 - 11:10
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        Yangın nedeniyle kapatılan Tarihi Alan'ın Kuzey Hattı, tekrar ziyarete açıldı
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        ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesinde çıkıp, geniş alanda etkili olan yangın nedeniyle 15 Ağustos'ta kapatılan Tarihi Alan'ın Kuzey Hattı, tekrar ziyarete açıldı.

        Eceabat ilçesi Büyükanafarta köyü yakınındaki ormanda 15 Ağustos'ta saat 10.00 sıralarında yangın çıktı, alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 8 uçak, 12 helikopter, 51 arazöz ve 780 personel sevk edildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Orman Genel Müdürlüğü'nün talebi üzerine 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığı'ndan 1 adet S-70 tipi helikopter de bölgeye gönderildi. Tedbir amacıyla Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı ziyarete kapatıldı. 700 hektarlık orman alanın zarar gördüğü yangının ardından ziyarete kapatılan Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın Kuzey Hattı (Kabatepe Günü Birlik Alanı, Batık Gemi, Mimoza, 57. Piyade Alayı Şehitliği ve Conkbayırı) tekrar ziyarete açıldı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "15 Ağustos günü başlayan yangın sebebiyle geçici süreyle ziyarete kapatılan Tarihi Alan'ın Kuzey Hattı (Kabatepe Günü Birlik Alanı, Batık Gemi, Mimoza, 57. Piyade Alayı Şehitliği ve Conkbayırı) ziyarete açılmıştır" denildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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