Çanakkale'de saman yüklü TIR'ın dorsesi alev aldı
ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde saman yüklü TIR, seyir halindeyken alev aldı.
ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde saman yüklü TIR, seyir halindeyken alev aldı. Söndürme çalışmaları sırasında trafiğe kapatılan yol nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.
Yangın saat 17.30 sıralarında Bayramiç-Ezine karayolu üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan Saman yüklü TIR'ın dorsesi henüz belirlenmeyen bir nedenle alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 arazöz sevk edildi. Söndürme çalışmaları sırasında Bayramiç-Ezine karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatılması nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. İtfaiye ve arazözlerin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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