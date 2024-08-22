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        Yavru köpek ölümden döndü; o anlar kamerada

        ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde seyir halindeki otomobilin önüne atlayan yavru köpek, yara almadan kurtuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 12:17 Güncelleme: 22.08.2024 - 12:20
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        Yavru köpek ölümden döndü; o anlar kamerada
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        ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde seyir halindeki otomobilin önüne atlayan yavru köpek, yara almadan kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, 17 Ağustos'ta Bayramiç ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda bekleyen yavru köpek, aniden yoldan geçen bir otomobilin önüne atladı. Otomobil, yavru köpeğin üzerinden geçti. Tekerleklere gelmediği için yavru köpek yara almadan kurtulurken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

        Görgü tanığı Engin Tozlu, "Tesadüfen dükkanımın kapısına çıkmış, sokağı izliyordum. Köpeğin hamle yaptığını fark edince arabanın durmasını bekledim. Fakat durmayacağını anlayınca işaret ettim. Gene durmadı. Hayvan ezilecek sandım. Görmemek için arkamı döndüm. Köpek 10 metre sürüklendikten sonra koşarak kaçtı. Hayret ettim, nasıl sağ kurtuldu" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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