Yavru köpek ölümden döndü; o anlar kamerada

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde seyir halindeki otomobilin önüne atlayan yavru köpek, yara almadan kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 17 Ağustos'ta Bayramiç ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda bekleyen yavru köpek, aniden yoldan geçen bir otomobilin önüne atladı. Otomobil, yavru köpeğin üzerinden geçti. Tekerleklere gelmediği için yavru köpek yara almadan kurtulurken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Görgü tanığı Engin Tozlu, "Tesadüfen dükkanımın kapısına çıkmış, sokağı izliyordum. Köpeğin hamle yaptığını fark edince arabanın durmasını bekledim. Fakat durmayacağını anlayınca işaret ettim. Gene durmadı. Hayvan ezilecek sandım. Görmemek için arkamı döndüm. Köpek 10 metre sürüklendikten sonra koşarak kaçtı. Hayret ettim, nasıl sağ kurtuldu" dedi.