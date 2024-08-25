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        Çanakkale'de 19 kaçak göçmen ve 5 organizatör yakalandı

        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde 19 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 13:29 Güncelleme: 25.08.2024 - 13:35
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        Çanakkale'de 19 kaçak göçmen ve 5 organizatör yakalandı
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        ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde 19 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 5 göçmen kaçakçısı şüphelisinden 3’ü tutuklandı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, geçen 21 Ağustos'ta Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen 2 Sahil Güvenlik botu, durdurdukları lastik botta 19 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı. Şüphelinin ifadeleri ve bölgede Ayvacık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan soruşturma kapsamında Ayvacık bölgesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Ayvacık Sulh Ceza Mahkemesi’ne sevk edilen şüphelilerden U.K.K., A.U.Ç. ve B.K. tutuklandı, S.B. ve İ.F.S ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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