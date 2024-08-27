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        Çanakkale Savaşları'ndan kalma top mevzileri, gün yüzüne çıkarılıyor

        ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesinde 109 yıl önce yaşanan Çanakkale Savaşları'nda bölgenin savunması için kullanıldığı tespit edilen 15 Osmanlı top mevzisi, gün yüzüne çıkarılıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 14:24 Güncelleme: 27.08.2024 - 14:30
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        Çanakkale Savaşları'ndan kalma top mevzileri, gün yüzüne çıkarılıyor
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        ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesinde 109 yıl önce yaşanan Çanakkale Savaşları'nda bölgenin savunması için kullanıldığı tespit edilen 15 Osmanlı top mevzisi, gün yüzüne çıkarılıyor. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Top mermilerinin üzerinde, top arabalarının üzerinde, o büyük kahramanların parmak izleri var. Savaşın ne kadar büyük olduğunu da buradan daha iyi görebiliyoruz. İşte o kahraman Mehmetçik, Çanakkale Boğazı'nı işte bu toplarla geçilmez yaptı" dedi.

        Dünyanın en kanlı savaşlarından biri olan Çanakkale Savaşları'nın üzerinden 109 yıl geçmesine rağmen savaşa ait izler, gün yüzüne çıkıyor. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yürütülen araştırmalar kapsamında Eceabat bağlı Seddülbahir mevkisinde 109 yıl önce yaşanan Çanakkale Savaşları'nda bölgenin savunması için kullanılan 15 Osmanlı top mevzisi tespit edildi. Alan Başkanlığı tarafından tespit edilen top mevzileri, gün yüzüne çıkarılıyor.

        'BURADAKİ KAHRAMANLIĞIN DAHA İYİ ANLAŞILMASINI AMAÇLIYORUZ'

        Çanakkale Tarihi Alanı'nın dünyanın en büyük açık hava müzesi olma yolunda ilerlediğini söyleyen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Çanakkale'yi geçilmez yapan, Mehmetçik'in büyük bir destan yazdığı ve kahramanlık örneği sergilemiş olduğu, Çanakkale'nin muhafızlığı görevini yapmış 15 top mevzisi, ziyaretçiye açık hale getiriliyor. Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı'mızca gelen ziyaretçinin Çanakkale ruhunu daha iyi idrak etmesi, Çanakkale kahramanlığını daha iyi anlaması için savaş sırasında kullanılmış ve Mehmetçik'in ayak izleri olan, parmak izleri olan top mevzilerini gelen ziyaretçiye açarak buradaki kahramanlığın daha iyi anlaşılmasını amaçlıyoruz. Çanakkale, tarihin akışını değiştirmiştir. Çanakkale geçilmez yapılarak, Türk milleti burada adeta küllerinden yeniden doğmuştur. Özellikle boğaz müdafaasında Çanakkale'yi geçilmez yapan bu arkamızda görmüş olduğumuz top bataryalarını toprağın altından gün yüzüne çıkartarak Çanakkale'nin daha iyi anlaşılmasını amaçlıyoruz. Çok özverili bir çalışma gerçekleştiriliyor. Çünkü bu alanlarda, bu müstesna topraklarda toprağın altından hala Çanakkale Savaşı'nın izleri, fışkırmaya devam ediyor. Biz de tarihten gelen bu emanetleri göz bebeğimiz gibi koruyarak gelecek nesillere aktarmanın gayreti içerisindeyiz" dedi.

        'SAVAŞTAN KALMA NE VARSA, ORTAYA ÇIKARACAĞIZ'

        Tarihi Alan'da gün yüzüne çıkmayı bekleyen çok önemli objelerin olduğunu söyleyen Kaşdemir, "Tarihi Alan Başkanlığı olarak savaştan kalma ne varsa, ecdadımızın elinin değdiği ne varsa, hepsini ortaya çıkartıp gelecek kuşaklara aktaracağız. Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı olarak da buradaki Çanakkale ruhunun daha iyi anlaşılmasını hedefliyoruz. Ziyaretçiler, bu topraklara geldiklerinde, 109 yıl önceki o büyük kahramanlığı daha iyi anlamış olacak. Ecdadının nasıl büyük işler başarmış olduğunu daha iyi idrak etmiş olacak. İşte Çanakkale'ye muhafızlık yapmış, Çanakkale'ye geçilmez yapmış bu topraklarda savaşın büyüklüğünü, savunmanın büyüklüğünü, Türk milletinin ne kadar büyük bir şanlı direniş yaptığını çok daha iyi anlamış olacak. Şu an ağustos ayı içerisindeyiz. Ağustos ayı Türk milletinin tarih yolculuğunda, yürüyüşünde çok önemli bir yer tutar. Bütün herkesi Çanakkale'deki bu büyük işi başarmış Mehmetçik'mizin, kahraman ecdadımızın hatıralarını daha yakından görmeye, Çanakkale ruhunu daha iyi hissetmeye ve idrak etmeye davet ediyoruz" diye konuştu.

        'ÇANAKKALE BU MİLLETİN ORTAK PAYDASI VE ORTAK DEĞERİDİR'

        "Çanakkale bu milletin ortak paydası ve ortak değeridir" diyen Kaşdemir, şöyle devam etti: "İşte hemen arkamızda görmüş olduğumuz top mevzilerinde de ecdadın ayak izleri var. Top mermilerinin üzerinde, top arabalarının üzerinde, o büyük kahramanların parmak izleri var. Savaşın ne kadar büyük olduğunu da buradan daha iyi görebiliyoruz. İşte o kahraman Mehmetçik, Çanakkale Boğazı'nı işte bu toplarla geçilmez yaptı. Düşmana burada aman vermedi. Ve bundan sonra da inşallah buradaki o hatıralar yaşayacak ve yaşatılacak."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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