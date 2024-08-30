Kontrolden çıkıp duvarda asılı kalan otomobilin sürücüsü 3.93 promil alkollü çıktı

Kaza, saat 22.30 sıralarında Gelibolu Hamzakoy mevkisinde meydana geldi. G.G. yönetimindeki 17 ADA 301 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu otopark duvarından düştü. Otomobil duvarda asılı kalırken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde kazayı yara almadan atlatan sürücü G.G.'nin 3.93 promil alkollü olduğu belirlendi.

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