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        Kontrolden çıkıp duvarda asılı kalan otomobilin sürücüsü 3.93 promil alkollü çıktı

         ÇANAKKALE'ninGelibolu ilçesinde, kontrolden çıkarak duvarda asılı kalan otomobilin, kazayı yara almadan atlatan sürücüsü G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 01:56 Güncelleme: 30.08.2024 - 02:05
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        Kontrolden çıkıp duvarda asılı kalan otomobilin sürücüsü 3.93 promil alkollü çıktı
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         ÇANAKKALE'ninGelibolu ilçesinde, kontrolden çıkarak duvarda asılı kalan otomobilin, kazayı yara almadan atlatan sürücüsü G.G., 3.93 promil alkollü çıktı.

        Kaza, saat 22.30 sıralarında Gelibolu Hamzakoy mevkisinde meydana geldi. G.G. yönetimindeki 17 ADA 301 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu otopark duvarından düştü. Otomobil duvarda asılı kalırken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde kazayı yara almadan atlatan sürücü G.G.'nin 3.93 promil alkollü olduğu belirlendi. 

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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