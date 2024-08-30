Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışması'nın 37'ncisi gerçekleştirildi

ÇANAKKALE'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında bu yıl 37'ncisi düzenlenen Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışı, eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen'in de katılımıyla yapıldı. Yarış sonunda konuşan Tüzmen, "30 Ağustos Zafer Bayramımızın vatanımıza, milletimize örnek bir bayram olarak bizden sonraki nesillere ne yapacaklarını gösteren bir etkinlik olarak kalmasını arzu ediyorum" dedi.

Çanakkale'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle geleneksel olarak düzenlenen boğazı yüzerek geçme yarışının bu yıl 37'ncisi yapıldı. Eceabat kumsalı ile Çanakkale İskele Meydanı arasında 6,5 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen yarışa, 20 ülkeden 1300'e yakın yüzücü katıldı. 12 kategoride gerçekleştirilen yarış sırasında 65 balıkçı teknesi, 10 hızlı bot, 4 Sahil Güvenlik botu, 1 Çanakkale Belediyesi botu, 2 Deniz Polisi botu, 1 Kıyı Emniyeti botu, 1 ambulans bot, 40 kano sporculara destek verdi, 33 hakem ile 16 cankurtaran da görev yap