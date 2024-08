Bakan Göktaş: 973 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımıza 450 milyon lira kaynak aktarıyoruz

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Çanakkale İl Binası'nın açılışında, "Sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki çocuklarımızın temel eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için 973 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımıza 450 milyon lira kaynak aktarıyoruz. En önemli önceliğimiz çocuklarımızın donanımlı ve topluma faydalı birer birey olarak yetişmelerini sağlamaktır" diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi programa katılmak için Çanakkale'ye geldi. Bakan Göktaş, ilk olarak Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ı ziyaret ederek, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Bakan Göktaş ve beraberindekiler, daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü binasının açılış törenine katıldı. Bakan Göktaş'a, Vali Toraman ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider de eşlik etti. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, törende yaptığı konuşmada, "Bugün Çanakkaleli vatandaşlarımızın hizmetine sunduğumuz il müdürlük binamızın resmi açılış töreni için bir aradayız. Sunacağı hizmetlerle vatandaşlarımıza destek olacak, il müdürlüğümüzün yeni hizmet binasının hayırlı olmasını diliyorum. Bakanlık olarak sosyal politikalarımızı her daim insanı merkeze alan bir anlayışla şekillendirdik ve uygulamaya koyduk. Yürüttüğümüz sosyal politikalarımızla vatandaşlarımızın kaliteli bir yaşam sürmelerini hedefledik. Bu hedef doğrultusunda, sosyal hizmetlerimizi toplumun değişen ve gelişen ihtiyaçlarına göre zenginleştirdik. Her geçen gün daha da güçlendirdik, güçlendirmeye de devam ediyoruz. Bu anlamda bakanlık olarak, toplumun tüm kesimlerine hizmet sunmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyet tarihimizin en güçlü sosyal politika uygulamalarıyla kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazilerimize etkin hizmet modelleri sunmaya devam ediyoruz. Bugün 81 ilimizde bulunan il müdürlüklerimizle yerel dinamikleri ve ihtiyaçları da göz önünde bulundurarak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en hızlı şekilde karşılamaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda il müdürlüklerimizin hizmet altyapısını güçlendirmeyi özellikle önemsiyor ve yatırımlarımızı sürdürmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

'ÇANAKKALE'YE 188 MİLYAR LİRALIK YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK'

Hizmet binasıyla vatandaşları yeni sosyal politika uygulamalarıyla buluşturmayı amaçladıklarını söyleyen Bakan Göktaş, "Türkiye, sosyal devlet olma anlayışıyla hareket eden ve vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılayan güçlü bir ülkedir. Bu amaç doğrultusunda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 22 yıl boyunca 81 ilimizde olduğu gibi Çanakkale'ye de pek çok hizmet kazandırdık. Bu süre zarfında şehrimize 188 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımların 3 milyar liralık kısmı ise aile ve sosyal hizmetler alanında yapılan yatırımlardan oluşuyor. Şu an, şehrimizde bulunan 3 sosyal hizmet merkezimizle Çanakkaleli vatandaşlarımıza destek oluyoruz. 'Aile Sosyal Destek Programı'mızla ihtiyaç duydukları an vatandaşlarımızın yardımına koşuyor, yanında oluyoruz. Programla 2017'den bu yana yaklaşık 33 bin hanemize ulaştık. Gençlerimizi yuva kurmaya hazırladığımız 'Aile Eğitim Programı'mızdan ise 2013 yılından bu yana 20 binden fazla gencimiz faydalandı. Bunların yanı sıra şehrimizde bulunan 17 kadın kooperatifiyle kadınların başarılı birer girişimci olmalarının önünü açıyoruz. Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Seminerleri ile 2018'den bu yana 9 binden fazla kadına destek olduk. Ev tipi bakım modeliyle hizmet verdiğimiz Çanakkale'deki 10 çocuk evinde 51 çocuğumuza, 2 çocuk evleri sitesinde 76 çocuğumuza devletin şefkat şemsiyesi altında koruma ve bakım hizmeti sunuyoruz. Çanakkale'de bulunan 21 özel kreşle çocuklarımıza güven içinde bakım hizmeti sunuluyor. 'Sosyal Ekonomik Destek Programı'mızla ailesi yanında destek sağladığımız çocuk sayımız ise 265'tir. Hizmetimiz kapsamında 2012 yılından itibaren yaklaşık 46 milyon lira tahsis ettik. Ayrıca şehrimizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım eli uzattığımız 12 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımız bulunuyor. 2024 yılı başından beri sosyal yardımlarımızla yaklaşık 17 binden fazla haneye ulaştık. Engelli ve yaşlılarımızın toplumsal hayata aktif katılımlarını çok önemsiyoruz. Bu doğrultuda 2012 yılından bu yana Çanakkale'de 112 milyon lira yaşlı aylığı, 69 milyon lira engelli ve engelli yakını aylığı yardımında bulunduk. Tüm bu hizmetlerimizle ve daha fazlasıyla, her zaman vatandaşımıza destek vermeye, yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.