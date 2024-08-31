Bakan Göktaş: 973 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımıza 450 milyon lira kaynak aktarıyoruz (2)
BAKANGÖKTAŞ ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİÇanakkale'deki bazı programlara katılmak için gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2020 yılında Suriye'de Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın ailesini ziyaret etti.
BAKANGÖKTAŞ ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ
Çanakkale'deki bazı programlara katılmak için gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2020 yılında Suriye’de Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi’nde şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan’ın ailesini ziyaret etti.
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