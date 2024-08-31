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        Bakan Göktaş: 973 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımıza 450 milyon lira kaynak aktarıyoruz (2)

        BAKANGÖKTAŞ ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİÇanakkale'deki bazı programlara katılmak için gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2020 yılında Suriye'de Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın ailesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 19:42 Güncelleme: 31.08.2024 - 19:45
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        Bakan Göktaş: 973 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımıza 450 milyon lira kaynak aktarıyoruz (2)
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        BAKANGÖKTAŞ ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

        Çanakkale'deki bazı programlara katılmak için gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2020 yılında Suriye’de Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi’nde şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan’ın ailesini ziyaret etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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