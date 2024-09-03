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        Antik kentte tiyatral gösterilerle ziyaretçilere dönemin ruhu yansıtılıyor

        ÇANAKKALE Boğazı'nda Ezine ilçesi Dalyan köyü yakınındaki 2 bin 400 yıllık liman kenti Alexandria Troas Antik Kenti'nde, süren çalışmaların yanı sıra kazı ekibi tarafından hazırlanan tiyatral oyun ile ziyaretçilere dönemin ruhu yansıtılıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 11:15 Güncelleme: 03.09.2024 - 11:20
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        Antik kentte tiyatral gösterilerle ziyaretçilere dönemin ruhu yansıtılıyor
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        ÇANAKKALE Boğazı'nda Ezine ilçesi Dalyan köyü yakınındaki 2 bin 400 yıllık liman kenti Alexandria Troas Antik Kenti'nde, süren çalışmaların yanı sıra kazı ekibi tarafından hazırlanan tiyatral oyun ile ziyaretçilere dönemin ruhu yansıtılıyor. Kazı Başkanı Prof. Dr. Erhan Öztepe, "Bunun sebebi ya da en büyük faydası kültürel miras alanına insanların ilgisini çekmek. Son yıllarda artan sayıda ziyaretçimiz var. Bunu daha da yukarılara çekmemiz lazım" dedi.

        Dalyan köyü yakınında yer alan ve 2 bin 400 yıllık liman kenti olan Alexandria Troas Antik Kenti'nde bu yılki kazı çalışmaları, 25-30 kişilik bir ekibin katılımıyla sürüyor. Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Öztepe koordinesindeki kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle ve maddi desteğinin yanı sıra Çanakkale Valiliği, Türk Tarih Kurumu, Ankara Üniversitesi ve İÇDAŞ A.Ş. desteğiyle yapılıyor. Devam eden kazı çalışmalarının yanından hazırlanan tiyatral oyun ile alanı ziyarete gelenlere dönemin ruhu yansıtılıyor. Arkeolojik ören yerlerinin arkeolojik bulgular ile yerleşim yerlerini içerisinde barındırdığını söyleyen Kazı Başkanı Prof. Dr. Erhan Öztepe, "Bunun dışında pek çok özelliği de barındırıyor ve pek çok yönüyle de değerlendirilmesi gereken alanlar. Birincisi, kendi peyzajıyla çok değerlidir. O yüzden kültürel miras alanlarında peyzajın korunmasına çok dikkat ediyoruz. Diğer açıdan kültürel miras alanlarımızın özellikle ziyaretçilerin alanı gezdiğinde geçmişle ilgili bilgiler almasının yanı sıra bu alanı çekebilmek de çok önemli" dedi.

        'KAZI EVİNDE ÇEŞİTLİ PROVALAR YAPTIK'

        Prof. Dr. Öztepe, "Bu anlamda kazı ekibi olarak 2024 yılında Alexandria Troas ile ilgili bir tiyatral oyun hazırlığı yaptık. Hatta bu oyunun metnini Bakanlık temsilcimiz Dr. Murat Umut Doğan hazırladı. Oyunun hazırlanışında böyle bir metin dışında Arkeolog Hanife Öztepe ve diğer meslektaşlar da oyunun sergilenmesiyle ilgili çalışmaları kazı evinde çeşitli provalarla yaptık. İlk defa bugün kazı alanına çıktık. Bu oyunun küçük küçük pasajlar şeklinde burada provasını yapmış olduk. Aynı anda da gördüğünüz bir ziyaretçi grubu geldi. Bu, ziyaretçi grubun da çok ilgisini çekti. Burada yapmaya çalıştığımız şey, kültürel miras alanında bir değişiklik yaratmak, bu tip aktiviteleri arttırmak. Bunun sebebi ya da en büyük faydası kültürel miras alanına insanların ilgisini çekmek. Son yıllarda artan sayıda ziyaretçimiz var. Bunu istatistiklere yansıyan sayılardan görebiliyoruz. Bunu daha da yukarılara çekmemiz lazım. Bir sonraki aşamada da aslında sadece meslek insanları değil, tüm toplumun korunması gereken, geleceğe aktarılması gereken miras alanları fikrini ve bilincini yerleştirmek çok önemli. Bu tip çalışmalarla Alexandria Troas'ta, bir nebze olsun katkı vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

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