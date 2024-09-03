Çanakkale'de motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu kamerada

ÇANAKKALE'ninÇan ilçesinde bir grup kasksız sürücünün motosikletlerin üzerine yatarak yaptıkları tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Olay, dün Çan ilçesi girişinde meydana geldi. Kara yolunda bir grup motosikletli gencin trafikteki diğer sürücüleri ve kendi can güvenliklerini tehlikeye atarak ilerlemeleri cep telefonlarıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken görüntülerde, kasksız sürücüler motosikleti bir süre yüzüstü uzanarak kullandı.