Çanakkale'de engelli bireyler anı dalışı yaptı

ÇANAKKALE'de düzenlenen Troya Kültür Yolu Festivali kapsamında 6 engelli birey, Anadolu Hamidiye Tabyası önünde anı dalışı gerçekleştirdi. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Engelli bireylerin eğer aklında, kalbinde bir engelli yoksa mutlaka her şeyi yapabileceklerini, aslında her sporu başarıyla icra edebileceklerini ortaya defalarca koydular. Bugün de engelli arkadaşlarımız suyun altına bir dalış gerçekleştirecekler" dedi.

Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri Çanakkale'de devam ediyor. Etkinlikler kapsamında bugün 6 engelli birey anı dalışı gerçekleştirdi. Dalış öncesi engelli bireyler uzman kişilerden dalış hakkında brifing aldı. Daha sonra hazırlıklarını tamamlayan 6 engelli birey Anadolu Hamidiye Tabyası önünde dalış yaptı.

Tarihi bir mekanda olduklarını söyleyen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Bu mekanda yüzlerce kişi bir anı dalışı yapacak. Çünkü Tarihi Alan Başkanlığı olarak bir su altı parkı oluşturmuştuk. 'Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli dalış merkezi olacağız' diye ortaya bir iddia koymuştuk. Halkımızda dalış bilinci oluşturmak, dalışa meraklandırmak amacıyla yaklaşık toplam 500 kişiye anı dalışı yaptıracağız. İlk deneyimleri, ilk tecrübeleri olacak ve suyun altındaki o muhteşem görüntülerle kavuşmaya karşılaşma imkana sahip olacaklar" ifadelerini kullandı.

'ENGELLİ ARKADAŞLARIMIZLA BİRLİKTE DALIŞ YAPACAĞIZ' Başkan Kaşdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: "Umut ediyorum ki bu etkinlikten sonra birçok kişi dalışa ilk adımını atmış olacak. Özellikle bugün çok daha anlamlı bir işin arifesindeyiz. Engelli arkadaşlarımızla birlikte dalış yapacağız. Engelli bireylerin eğer aklında, kalbinde bir engelli yoksa mutlaka her şeyi yapabileceklerini, aslında her sporu başarıyla icra edebileceklerini ortaya defalarca koydular. Bugün de engelli arkadaşlarımız suyun altına bir dalış gerçekleştirecekler. Zaman tünelinde bir yolculuk yapmış olacaklar. Suyun altındaki o muhteşemliği görmüş olacaklar. Biz de Tarihi Alan Başkanlığı olarak böyle bir işin içerisinde olduğumuz için de çok mutluyuz."