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        Çanakkale'de silahla vurulan 3 sokak köpeğinden 2'si öldü

        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, 3 sokak köpeği, kimliği henüz belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla vuruldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 16:50 Güncelleme: 05.09.2024 - 16:55
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        Çanakkale'de silahla vurulan 3 sokak köpeğinden 2'si öldü
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        ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, 3 sokak köpeği, kimliği henüz belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla vuruldu. Köpeklerden 2'si ölürken, yaralı bulunan diğer köpek tedaviye alındı.

        Olay, dün gece Ayvacık Panayır Yeri'nde meydana geldi. İlçede silahla vurulmuş 2’si ölü, 1’i yaralı 3 sokak köpeğini görenler, durumu Ayvacık Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Ayvacık Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü veteriner hekimleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralı köpek tedaviye alınırken, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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