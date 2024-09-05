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        Çanakkale'de silahla vurulan 3 sokak köpeğinden 2'si öldü (2)

        KAYMAKAMLIKTANAÇIKLAMAÇanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3 sokak köpeği kimliği henüz belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla vurulurken, konuya ilişkin Ayvacık Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Çeşitli sosyal medya platformlarında yer alan, Ayvacık ilçemizde köpek katliamı yapıldığı yönündeki paylaşımlar üzerine kaymakamlığımızca açıklama yapma ihtiyacı hasıl olmuştur.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 23:28 Güncelleme: 05.09.2024 - 23:28
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        Çanakkale'de silahla vurulan 3 sokak köpeğinden 2'si öldü (2)
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        KAYMAKAMLIKTANAÇIKLAMA

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3 sokak köpeği kimliği henüz belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla vurulurken, konuya ilişkin Ayvacık Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Çeşitli sosyal medya platformlarında yer alan, Ayvacık ilçemizde köpek katliamı yapıldığı yönündeki paylaşımlar üzerine kaymakamlığımızca açıklama yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. 05.09.2024 günü saat 11.55 sularında 112 Çağrı Merkezine iletilen ihbar üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce ihbar bölgesine (Panayır alanı) geçilmiş, ihbarcı hayvansever ve belediye veteriner hekimi ile yapılan görüşmeler ve çevre araştırmasında kimliği belirsiz şahıs/şahıslarca 2 köpeğin tüfek ile vurularak öldürülmüş olduğu tespit edilmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda zaman kaybetmeksizin ilgili kurumlarca incelemelere başlanmış olup, gerekli adli ve idari işlemler devam etmektedir." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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