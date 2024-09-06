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        Otomobil tarlaya devrildi: Anne-kız öldü

        ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, tarlaya devrilen otomobildeki Gülten Yalçıntepe (60) ile kızı Ünzile Alacaoğlu (35), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 10:28 Güncelleme: 06.09.2024 - 10:35
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        Otomobil tarlaya devrildi: Anne-kız öldü
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        ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, tarlaya devrilen otomobildeki Gülten Yalçıntepe (60) ile kızı Ünzile Alacaoğlu (35), hayatını kaybetti.

        Kaza, dün gece geç saatlerde Ezine ilçesi Kızılköy mevkisinde meydana geldi. Ünzile Alacaoğlu’nun kontrolünü yitirdiği 17 HJ 701 plakalı otomobil tarlaya devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Alacaoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Alacoğlu’nun yanındaki annesi Gülten Yalçıntepe de kaldırıldığı Ezine Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

        Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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