Çanakkale'de hafif ticari araç, köprü bariyerlerine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

ÇANAKKALE’nin Çan ilçesinde, köprü bariyerlerine çarpan hafif ticari araçtaki Nefiye Pamuk hayatını kaybetti, sürücü Rıza Pamuk ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Hurma Köyü yakınlarında meydana geldi. Çanakkale’den Çan istikametine seyir halinde olan Rıza Pamuk yönetimindeki 17 AEP 089 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu köprü bariyerlerine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde araçta yolcu olarak bulunan Nefiye Pamukaraç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Araç sürücüsü Rıza Pamuk ise ağır yaralı olarak çevredeki hastaneye kaldırıldı. Rıza Pamuk'un tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.