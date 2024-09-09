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        Çanakkale'de gemi arızası

        ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası yapan Rusya bayraklı kargo gemisi, römorkörle Karanlık Liman demir sahasına çekildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 10:32 Güncelleme: 09.09.2024 - 10:35
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        Çanakkale'de gemi arızası
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        ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası yapan Rusya bayraklı kargo gemisi, römorkörle Karanlık Liman demir sahasına çekildi.

        Mersin'den Rusya’ya gitmek üzere denize açılan 119 metre uzunluğunda Rusya bayraklı 'SORMOVSKIY-3063' kargo gemisi, sabaha karşı Çanakkale Boğazı'nda Kepez önlerinde makine arızası yaptı. Akıntıyla sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-13' ve Türkeli römorkörleri sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan kargo gemisi, römorkör eşliğinde Karanlık Liman demir sahasına götürülüp, demirletildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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