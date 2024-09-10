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        Çanakkale'de kaybolan 12 yaşındaki Resul, 17 saat sonra bulundu (2)

        KAYIPRESUL 17 SAAT SONRA BULUNDUEzine ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde annesiyle tartışmasının ardından, dün saat 16.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 09:59 Güncelleme: 10.09.2024 - 09:59
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        Çanakkale'de kaybolan 12 yaşındaki Resul, 17 saat sonra bulundu (2)
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        KAYIPRESUL 17 SAAT SONRA BULUNDU

        Ezine ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde annesiyle tartışmasının ardından, dün saat 16.00 sıralarında evden çıktıktan sonra haber alınamayan Resul G., 17 saat sonra evinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta Bozalan köyünde ekipler tarafından bulundu. Resul G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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