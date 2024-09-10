Çanakkale'de kaybolan 12 yaşındaki Resul, 17 saat sonra bulundu (2)

Ezine ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde annesiyle tartışmasının ardından, dün saat 16.00 sıralarında evden çıktıktan sonra haber alınamayan Resul G., 17 saat sonra evinden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta Bozalan köyünde ekipler tarafından bulundu. Resul G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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