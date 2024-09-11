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        Otobüs durağına zarar verdiler, belediye o anları sosyal medyada paylaştı

        ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde, bir grup gencin belediyeye ait kapalı otobüs durağının duvarlarına tekme ve yumruk atarak zarar verdiği o anlar, durağın güvenlik kameralarına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 22:42 Güncelleme: 11.09.2024 - 22:45
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        Otobüs durağına zarar verdiler, belediye o anları sosyal medyada paylaştı
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        ÇANAKKALE’nin Çan ilçesinde, bir grup gencin belediyeye ait kapalı otobüs durağının duvarlarına tekme ve yumruk atarak zarar verdiği o anlar, durağın güvenlik kameralarına yansıdı. Çan Belediyesi, yaptığı uyarı ile o anları sosyal medyadan paylaştı.

        Çan ilçesinde, kapalı otobüs durağına farklı zamanlarda gençlerin tekme ve yumruk atarak zarar verdiği anlar, durağın güvenlik kameralarına yansıdı. O anlar, Çan Belediyesi tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Belediye tarafından yapılan açıklamada, "Belediye malına zarar vermenin cezası, mala zarar verme suçunun nitelikli hallerinin düzenlendiği TCK md.152 kapsamında değerlendirilir. Dolayısıyla, belediye malına zarar veren sanık hakkında 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına hükmedilir." denildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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