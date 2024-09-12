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        Çanakkale'de 21 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı

        ÇANAKKALE'de, polis tarafından yapılan operasyonda 21 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 10:53 Güncelleme: 12.09.2024 - 10:55
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        Çanakkale'de 21 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı
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        ÇANAKKALE'de, polis tarafından yapılan operasyonda 21 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda 9 Eylül'de yapılan operasyonda 2 Afganistan, 8 Filistin ve 11 Suriye uyruklu kaçak göçmen ile organizatörler E.Ş., H.S., F.B. yakalandı. Kaçak göçmenler yapılan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ş., H.S. ve F.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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