Çanakkale'de 21 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı
ÇANAKKALE'de, polis tarafından yapılan operasyonda 21 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı.
ÇANAKKALE'de, polis tarafından yapılan operasyonda 21 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda 9 Eylül'de yapılan operasyonda 2 Afganistan, 8 Filistin ve 11 Suriye uyruklu kaçak göçmen ile organizatörler E.Ş., H.S., F.B. yakalandı. Kaçak göçmenler yapılan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ş., H.S. ve F.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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