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        Çanakkale'de 109 yıllık 18 top mermisi bulundu (2)

        13'ÜİHMA EDİLDİÇanakkale Savaşları'nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası'nın Eceabat ilçesinde bulunan 109 yıllık, patlamamış 18 top mermisinden 13'ü Beşyol köyü yakınlarında güvenlik önlemi alınıp imha edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 17:13 Güncelleme: 16.09.2024 - 17:20
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        Çanakkale'de 109 yıllık 18 top mermisi bulundu (2)
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        13'ÜİHMA EDİLDİ

        Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası'nın Eceabat ilçesinde bulunan 109 yıllık, patlamamış 18 top mermisinden 13'ü Beşyol köyü yakınlarında güvenlik önlemi alınıp imha edildi. Diğer 5 top mermisinin ise incelemesinin sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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