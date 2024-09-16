Çanakkale'de 109 yıllık 18 top mermisi bulundu (2)

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası'nın Eceabat ilçesinde bulunan 109 yıllık, patlamamış 18 top mermisinden 13'ü Beşyol köyü yakınlarında güvenlik önlemi alınıp imha edildi. Diğer 5 top mermisinin ise incelemesinin sürdüğü bildirildi.

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