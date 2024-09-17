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        Parkta oynarken kaybolan 5 yaşındaki Ediz için arama çalışması başlatıldı

        ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde parkta annesinin yanında oynarken kaybolan Ediz Taşkan (5) için ekipler arama çalışması başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 17:10 Güncelleme: 17.09.2024 - 17:15
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        Parkta oynarken kaybolan 5 yaşındaki Ediz için arama çalışması başlatıldı
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        ÇANAKKALE’nin Biga ilçesinde parkta annesinin yanında oynarken kaybolan Ediz Taşkan (5) için ekipler arama çalışması başlattı.

        Biga ilçesinde bugün saat 15.30 sıralarında annesinin yanında parkta oynayan Ediz Taşkan, ortadan kayboldu. Annesi çevrede yaptığı aramada Ediz’e ulaşamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine ekipler, Ediz Taşkan için ilçede arama çalışması başlattı. Biga Belediyesi ekipleri de hoparlörden anons yaparak arama çalışmalarına destek veriyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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