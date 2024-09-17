Parkta oynarken kaybolan 5 yaşındaki Ediz için arama çalışması başlatıldı

Biga ilçesinde bugün saat 15.30 sıralarında annesinin yanında parkta oynayan Ediz Taşkan, ortadan kayboldu. Annesi çevrede yaptığı aramada Ediz’e ulaşamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine ekipler, Ediz Taşkan için ilçede arama çalışması başlattı. Biga Belediyesi ekipleri de hoparlörden anons yaparak arama çalışmalarına destek veriyor.

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