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        Parkta oynarken kaybolan 5 yaşındaki Ediz için arama çalışması başlatıldı (2)

        EVİNEDÖNDÜÇanakkale'nin Biga ilçesinde parkta annesinin yanında oynarken kaybolan Ediz Taşkan (5), 1 saat sonra evine döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 18:09 Güncelleme: 17.09.2024 - 18:09
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        Parkta oynarken kaybolan 5 yaşındaki Ediz için arama çalışması başlatıldı (2)
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        EVİNEDÖNDÜ

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde parkta annesinin yanında oynarken kaybolan Ediz Taşkan (5), 1 saat sonra evine döndü. Küçük Ediz'in bulunmasıyla herkes rahat bir nefes aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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