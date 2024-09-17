Parkta oynarken kaybolan 5 yaşındaki Ediz için arama çalışması başlatıldı (2)

Çanakkale'nin Biga ilçesinde parkta annesinin yanında oynarken kaybolan Ediz Taşkan (5), 1 saat sonra evine döndü. Küçük Ediz'in bulunmasıyla herkes rahat bir nefes aldı.

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