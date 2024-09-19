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        Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Çanakkale'ye ulaştı

        TÜRKİYE'nin ilk yüzer üretim, depolama ve tahliye platformu (FPSO) Çanakkale'ye ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 14:38 Güncelleme: 19.09.2024 - 14:40
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        Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Çanakkale'ye ulaştı
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        TÜRKİYE’nin ilk yüzer üretim, depolama ve tahliye platformu (FPSO) Çanakkale’ye ulaştı.

        Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu, saat 08.30 sıralarında Ege Denizi’nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Kıyı Emniyet Müdürlüğü’ne ait 2 römorkörün eşlik ettiği gemi Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir Köyü Dağı’ndaki 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçti.

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yüzer Üretim Platformumuz Çanakkale’ye ulaştı. 2026 yılında Sakarya Gaz Sahası’nda devreye girerek günlük 10 milyon metreküp doğal gaz işleyecek. Tek başına 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılayacak" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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