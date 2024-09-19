Masaj salonunda kadın çalışanın yüzüne kezzap atan sanık: Videoyu paylaşmamda özel bir durum yok

ÇANAKKALE'de, masaj salonunda çalışan Buket Arıyel'in (24) yüzüne kezzap atarak yaralamak suçundan tutuklanan Ramazan Akarsu (41), davanın 3'üncü duruşmasındaki savunmasında olaydan 23 gün önce bir kişinin sevdiğinin yüzüne kezzap dökmesiyle ilgili video paylaştığını kabul ederek, "3 Aralık'ta Instagram üzerinden 'Sevdiğinin yüzüne kezzap attı' başlıklı videoyu ben paylaştım. O gün sarhoştum. Videoyu izledim, paylaştım. Ancak videoyu paylaşmamda özel bir durum yok" dedi. Arıyel’in hastane masraflarını karşılamayı kabul ettiğini belirten Akarsu'nun tahliye talebi reddedildi.

Olay, 26 Aralık 2023'te saat 16.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'ndeki masaj salonunda meydana geldi. Ramazan Akarsu, iddiaya göre, aralarında husumet bulunan masaj salonunda çalışan Buket Arıyel'in yüzüne kezzap atıp, kaçtı. Arıyel'in çığlıklarını duyan çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yaralı Buket Arıyel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Ramazan Akarsu'yu, Ezine ilçesinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan Akarsu, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Yapılan araştırmada Ramazan Akarsu'nun 3 Aralık 2023'te sosyal medya hesabından 'Sevdiğinin yüzüne kezzap attı' başlığıyla bir video paylaştığı da belirlendi.

Ramazan Akarsu hakkında Buket Arıyel’e karşı 'Canavarca hisle kasten silahla yaralama' suçundan ve olay günü tarafları ayırmaya çalışan Tuğçe Yavuz'a karşı ise 'Basit yaralama' suçundan 2'nci Asliye Ceza Hakimliği'nde dava açıldı. Davanın bugün görülen 3'üncü duruşmasında tutuklu sanık Ramazan Akarsu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) sistemiyle katıldı. Buket Arıyel de duruşma salonunda hazır bulundu. Ramazan Akarsu mahkemedeki savunmasında, "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Ben Buket'e ihtiyacı olduğu zaman para gönderiyordum. Faturalarını da ödüyordum. Ben hep mahkeme heyetine doğruları söyledim. Kanundan kaçacak bir adam değilim. 3 Aralık'ta Instagram üzerinden 'Sevdiğinin yüzüne kezzap attı' başlıklı videoyu ben paylaştım. O gün sarhoştum. Videoyu izledim paylaştım. Ancak videoyu paylaşmamda özel bir durum yok. Buket Hanımın mahkemeye sunduğu 239 bin 600 TL'lik ilaç ve tıbbı malzeme giderlerini karşılamak istiyorum. Suçlu benim, Buket'in zararını karşılamak istiyorum" dedi.