Bakan Bayraktar: İlk fazda 10 milyon metreküp olacak üretimimizi 20 milyon metreküpe çıkaracak

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu, üretim tesisini bugün nihayet ülkemize getirdik. Yaklaşık 51 günlük bir seyahatten sonra ülkemize ulaşmış durumda. Bu tesis, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda şu andaki üretimimizi 2'ye katlayacak. Şu andaki ilk fazda 10 milyon metreküp olacak, üretimimizi 20 milyon metreküpe çıkaracak" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformunda incelemelerde bulunmak için Çanakkale'nin Biga ilçesine geldi. Burada bulunan İÇDAŞ Limanı açıklarındaki platformu ziyaret eden Bakan Bayraktar, incelemelerde bulundu. Ziyarette, Bakan Bayraktar'a Çanakkale Valisi Ömer Toraman ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider eşlik etti. Bakan Bayraktar ilk olarak personelden Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu hakkında bilgi aldı, daha sonra açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, "Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu, üretim tesisini bugün nihayet ülkemize getirdik. Yaklaşık 51 günlük bir seyahatten sonra ülkemize ulaşmış durumda. Bu tesis, Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda şu andaki üretimimizi 2'ye katlayacak. Şu andaki ilk fazda 10 milyon metreküp olacak üretimimizi 20 milyon metreküpe çıkaracak. Bu sayede ilave 4,4 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını tek başına buradan sağlayacağımız bir tesis. Özellikle 'gemi' demiyoruz. Bu endüstriyel bir tesis, sanayi tesisi. 10 milyon metreküp, burada 10,5 milyon metreküplük bir günlük üretimi gerçekleştireceğiz. Deniz tabanından gazı alacağız. Burada bu işlemleri yapıp, ondan sonra da yaklaşık 180 kilometre mesafede karada, BOTAŞ'ın hattına bağlayacağız" ifadelerini kullandı.

'TESİS, DENİZDEKİ ÜRETİM ÜSSÜMÜZ OLACAK' Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilklerinden birine şahit olduklarını dile getiren Bakan Bayraktar, "Çünkü bu tesis, denizdeki üretim üssümüz olacak. İlk üretim üssümüz Filyos'taki kara tesislerimiz. Orada ilk fazda bugün 6 milyon metreküpün üzerinde bir üretimle yaklaşık 2,6 milyon hanemize doğal gazı götürüyoruz. İnşallah orada da 2025 yılının ilk çeyreğinde 10 milyon metreküpe çıkacağız. Bu üretim üstünü de aktif hale getirdiğimizde önümüzdeki 1,5 yıl içerisinde, 2026 yılında burası da 10 milyon metreküp ilave üretimle toplam 20 milyon metreküplük bir üretime kavuşacağız. Bu yaklaşık yıllık 7,5 milyar metreküp bir üretime tekabül eder. Bu da bizi ülkemizin ihtiyacının neredeyse yüzde 8, 7,5'unu karşıladığımız bir hale getirecek. Bu üretim tesisi devreye girdiğinde ise bizi ülkemizin doğal gaz ihtiyacının yüzde 15'ini karşıladığımız bir hale getirecek. Dolayısıyla bizim için hakikaten çok önemli, çok tarihi bir gün" dedi.

'3 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE' Üretim tesisi hakkında bilgi veren Bakan Bayraktar, "Tesis, yaklaşık 3 futbol sahası büyüklüğünde yani 300 metre uzunluğunda, 58 metre genişliğinde devasa bir tesis. Bu platformun ilk etapta Çanakkale'de, kendi limanlarımızda yapılması gereken işlemleri var. Bu tesis, önümüzdeki yıl Filyos'a hareket edecek. Filyos'taki limanımızda diğer aktivasyon işlemleriyle ilgili süreçler tamamlanacak. Ondan sonra da bu tesisi 20 yıl boyunca üretim yapacağı lokasyona göndereceğiz. Ve orada 20 yıl boyunca her gün 10 milyon, 10,5 milyon metreküplük bir üretimle inşallah ülkemizin enerjisine enerji katmaya başlayacak ve devam edecek. 20 yıl boyunca kalacağı lokasyonda 20 tane özel çapayla deniz tabanına sabitlenecek. Deniz tabanından 20 metre aşağıya kadar sabitlenecek. Her gün bu gemide vardiya ile beraber bu tesiste yaklaşık 140 personel çalışacak. Bunların büyük çoğunluğu inşallah kendi personelimiz yani Türk insanı olacak, mühendislerimiz, teknisyenlerimiz olacak. Karadaki ekiple beraber bu tesisin operasyonunda toplam 165 kişilik bir ekip, 7 gün 24 saat çalışacak" açıklamalarında bulundu.

'İSİM ÖNERİLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ' Bakan Bayraktar, "Tesisimiz şimdiden milletimize hayırlı olsun diyorum. Burada emeği geçen bütün arkadaşlarımı şimdiden tebrik ediyorum. Büyük bir ekip çalışması halinde bu faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Birkaç ay Çanakkale'de misafir olacak. Çanakkale valimiz, vekilimiz burada bizlerle beraber. Biraz onlara misafir olacağız. Ondan sonra da inşallah Filyos'a hareket edecek. Yüzer üretim platformumuzun elbette ki bir ismi olacak. İsim önerileri üzerinde çalışıyoruz. Bu konuda sizlerin önerilerine de açığız. En nihayetinde de bunları değerlendirip Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz ederiz. Bu tesise hakikaten büyüklüğüne ihtişamına yakışır bir isimle görev yerine uğurlarız" dedi.

'9 MİLYON HANEYE YETECEK KADAR DOĞAL GAZ' Karadeniz'deki üretim planlaması hakkında bilgi veren Bakan Bayraktar, "Faz 1'deki çalışmalarımız devam ediyor. Yani 6 milyon metreküp günlük üretimi geçtik ama toplam 12 kuyuyla 2025 yılındaki ilk çeyrek hedefimiz 10 milyon metreküp. Dolayısıyla faz 1 o anlamda tamamlanmış olacak. Faz 2 için bu üretim üssünü planlamıştık. 10,5 milyon metreküplük bir üretim yapacağız. Ama onun bir kısmını bu tesisin iç kullanımı için iç ihtiyacı için kullanacağız. Yaklaşık 10 milyon metreküp belki de biraz üzerindeki gazı da karaya vereceğiz. Bunları yaptığımızda da 2026 yılı içerisinde yaklaşık toplam 9 milyon hanemize yetecek kadar doğal gazı kendi tesislerimizden ve kendi sahalarımızdan üretmiş olacağız. Tabii Karadeniz'deki faz 3 çalışmalarımız şimdiden devam ediyor. Belki bir ikinci üretim üssü platformuyla beraber bu çalışmalara devam edeceğiz. Ama bir taraftan üretimi arttırma hedefiyle hareket ediyoruz. Bir taraftan da Abdülhamid Han gemisini Karadeniz'e uğurlarken bir taraftan da yeni keşifler için de bu gemilerimizin müsaitlik durumlarına göre bu sene Karadeniz'de bir tane yeni keşif amaçlı sondaj yapmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki yıllarda da bu devam edecek" diye konuştu.