Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Assos Antik Kenti'ndeki çalışmalarda çeşme, han ve surlar ortaya çıkarılıyor

        ÇANAKKALE'ninAyvacık ilçesindeki 7 bin yıllık Assos Ören Yeri'nde devam eden kazı çalışmalarında Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait yapılar, gün yüzüne çıkarılıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 10:00 Güncelleme: 23.09.2024 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Assos Antik Kenti'ndeki çalışmalarda çeşme, han ve surlar ortaya çıkarılıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANAKKALE'ninAyvacık ilçesindeki 7 bin yıllık Assos Ören Yeri'nde devam eden kazı çalışmalarında Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait yapılar, gün yüzüne çıkarılıyor. Kazı Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan, "Kentin doğusunda bulunan ve bizim agora olarak adlandırdığımız alanda büyük bir yapımız var. Bunun bir nymphaeum, çeşme olduğunu düşünüyoruz. Bu alanda çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanında han olarak adlandırabileceğimiz, Bizans Dönemi'ne ait bir başka yapı batı kapısının hemen gerisinde bulunmakta. Burada da bu yapının her yıl bir odasını açarak, işlevinin nasıl olduğu ve kullanım şekli hakkında bilgiler elde etmekteyiz" dedi.

        Aristoteles başta olmak üzere Platon'un öğrencilerinin faaliyette bulunduğu, Yunan şehir devletinin en güzel modelleri arasında gösterilen 7 bin yıllık Assos Ören Yeri'ndeki kazılar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nurettin Arslan başkanlığında, yurt içi ve yurt dışından gelen toplam 25 kişilik ekiple sürdürülüyor. Assos'ta bu yıl devam eden kazı çalışmalarında Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinde insanların gündelik yaşantısına ışık tutacak yapılar, gün yüzüne çıkarılıyor.

        AKROPOLİSTEKİ SURLARIN TARİHİ ARAŞTIRILIYOR

        Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere İÇDAŞ'ın ana sponsorluğunda devam kazı çalışmaları hakkında bilgi veren Kazı Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan, "Bu yıl kentin farklı noktalarında kazı çalışmalarımız ve onarımlar devam edecek. Kentin doğusunda bulunan ve bizim agora olarak adlandırdığımız alanda büyük bir yapımız var. Bunun bir nymphaeum, çeşme olduğunu düşünüyoruz. Bu alanda çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanında han olarak adlandırabileceğimiz, Bizans Dönemi'ne ait bir başka yapı batı kapısının hemen gerisinde bulunmakta. Burada da bu yapının her yıl bir odasını açarak, işlevinin nasıl olduğu ve kullanım şekli hakkında bilgiler elde etmekteyiz. Akropolisteki surların tarihi konusunda araştırmalarımız devam ediyor. Bunların tarihlerini belirlemek için bu alanda da bazı sondajlarımız devam ediyor" dedi.

        'ÇALIŞTIĞIMIZ HER ALAN, FARKLI BİR DÖNEME AİT'

        'Büyük yapı' olarak isimlendirilen ve içinde Helenistik Dönem'e ait mozaiklerin yer aldığı yapıda çalışacaklarına dikkati çeken Prof. Dr. Arslan, "Daha sonrasında 'gymnasion' dediğimiz bir eğitim kurumunda kazılara devam edeceğiz. Aslında Assos'ta çalıştığımız her alan, farklı bir döneme ait. Örneğin çeşme yapısı, nymphaeum, Roma Dönemi'ne ait. O dönemde belki de kamusal alanlar içinde halkın en çok önem verdiği, çünkü su ihtiyacını karşılayan yapılardan biri. Bir başka yapımız gymnasion. Bu ise Helenistik Dönem'e ait bir eğitim kurumu. Bu da kent açısından önemli ve büyük bir yapı. Yine 'ksenodokhion' dediğimiz yapı, Bizans Dönemi'nde dışarıdan gelen insanların konakladığı bir yapı. O nedenle de aslında her yapı, kendi dönemi için ayrı bir önem taşıyor" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Ümraniye'de operasyon sırasında silahlı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 2 yaralı
        Sıla bebek hâlâ entübe!
        Sıla bebek hâlâ entübe!
        Eski futbolcu kaza kurbanı!
        Eski futbolcu kaza kurbanı!
        Altın haftaya rekorla başladı
        Altın haftaya rekorla başladı
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        "Büyük maçlar için uyarı!"
        9 yılda 4 çocuğu oldu
        9 yılda 4 çocuğu oldu
        Şampiyonluğun favorisi değişti!
        Şampiyonluğun favorisi değişti!
        Bir insan en fazla kaç dil konuşabilir?
        Bir insan en fazla kaç dil konuşabilir?
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        "İnsanlık suçları işleniyor"
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        Denize bırakılan en eski şişe mesajında bakın ne yazıyormuş!
        İşte G.Saray'ın başarısının sırrı!
        İşte G.Saray'ın başarısının sırrı!
        Türkiye’de çip üretimi şimdilik hayal
        Türkiye’de çip üretimi şimdilik hayal
        Giovanni van Bronckhorst tarihe geçti!
        Giovanni van Bronckhorst tarihe geçti!
        OSD'den hibrit araç tebliğine destek
        OSD'den hibrit araç tebliğine destek
        Şirketler neden az vergi ödüyor?
        Şirketler neden az vergi ödüyor?
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı!
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı!
        Ukrayna lideri 'zafer planını' Biden, Trump ve Harris'e sunacak
        Ukrayna lideri 'zafer planını' Biden, Trump ve Harris'e sunacak
        Televizyon karşısında yemek yemek gerçekten zararlı mı?
        Televizyon karşısında yemek yemek gerçekten zararlı mı?
        Yılın son 3 ayında merakla beklenen 10 film
        Yılın son 3 ayında merakla beklenen 10 film
        "Ölümü yakıştıramadım"
        "Ölümü yakıştıramadım"

        Benzer Haberler

        Motosiklet tutkunları Çan'da buluştu
        Motosiklet tutkunları Çan'da buluştu
        Lapseki'de İlyasköy köyünde geleneksel hayır etkinliği düzenlendi
        Lapseki'de İlyasköy köyünde geleneksel hayır etkinliği düzenlendi
        Çanakkale'de 31 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye...
        Çanakkale'de 31 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye...
        Ayvacık'ın kurtuluşunun 102. yılı kutlandı
        Ayvacık'ın kurtuluşunun 102. yılı kutlandı
        Çanakkale'de gırgır teknesiyle 30 ton 'sardalya' avladılar
        Çanakkale'de gırgır teknesiyle 30 ton 'sardalya' avladılar
        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazada sürücü: Maktul bisikleti ile kamyonetim...
        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazada sürücü: Maktul bisikleti ile kamyonetim...