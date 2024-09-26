Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        7,5 yıl hapisle aranan FETÖ'nün ilçe imamı yakalanıp, tutuklandı

        ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda FETÖ/PDY üyeliğinden 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 12:53 Güncelleme: 26.09.2024 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        7,5 yıl hapisle aranan FETÖ'nün ilçe imamı yakalanıp, tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANAKKALE’nin Gelibolu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda FETÖ/PDY üyeliğinden 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D.D. yakalandı. Örgütün sözde Çorum’un Osmancık ilçesi imamı olduğu belirtilen şüpheli, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince önceki gün Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli köyünde FETÖ/PDY’ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan sözde ‘Çorum’un Osmancık ilçe imamı’ A.D.D. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar
        Bodrum Belediyesi'nden 1 metrelik banklar
        Firari PKK'lıdan boşanma aşamasında eşine bombalı gözdağı
        Firari PKK'lıdan boşanma aşamasında eşine bombalı gözdağı
        Togg yerine Alman’ı tercih etti
        Togg yerine Alman’ı tercih etti
        Beşiktaş'ın Ajax 11'i
        Beşiktaş'ın Ajax 11'i
        Uyuyan kocasını sevgilisiyle boğup intihar süsü verdiler!
        Uyuyan kocasını sevgilisiyle boğup intihar süsü verdiler!
        Kıskançlık cinayetinde iyi hal kararı
        Kıskançlık cinayetinde iyi hal kararı
        F.Bahçe'nin Union SG 11'i
        F.Bahçe'nin Union SG 11'i
        "İşler beklediğimiz düzeyde değil"
        "İşler beklediğimiz düzeyde değil"
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        "Futbol çıtasını çok yukarı çekmiş"
        Adli psikiyatride güvenlik sorunu
        Adli psikiyatride güvenlik sorunu
        Cenaze programı belli oldu
        Cenaze programı belli oldu
        Motosikletliye çarptı, polise satır çekti: İpsala'yı karıştıran Yunan vatandaşı tutuklandı
        Motosikletliye çarptı, polise satır çekti: İpsala'yı karıştıran Yunan vatandaşı tutuklandı
        Faiz düşüşünü fırsata çevirene ceza
        Faiz düşüşünü fırsata çevirene ceza
        İstanbul'da tarih ve aşkın kesiştiği yer!
        İstanbul'da tarih ve aşkın kesiştiği yer!
        Deprem davasında aranırken noterde vekalet verdiler!
        Deprem davasında aranırken noterde vekalet verdiler!
        Sırra kadem bastı
        Sırra kadem bastı
        “İç pazar durdu, yönümüzü Körfez’e çevirdik”
        “İç pazar durdu, yönümüzü Körfez’e çevirdik”
        İklim değişikliği migrenin de seyrini değiştirdi!
        İklim değişikliği migrenin de seyrini değiştirdi!
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        "İntikam ateşini aşk söndürür"
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?
        Kadınlar yapay zekaya mesafeli mi?

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de park halindeki otomobil yandı
        Çanakkale'de park halindeki otomobil yandı
        Lapseki'nin kurtuluşunun 102. yılında fener alayı düzenlendi
        Lapseki'nin kurtuluşunun 102. yılında fener alayı düzenlendi
        Yılan balığı neslinin devamı akarsulardaki yaşam alanlarının korunmasına ba...
        Yılan balığı neslinin devamı akarsulardaki yaşam alanlarının korunmasına ba...
        Gelibolu Belediye Başkan Yardımcısı Bartan son yolculuğuna uğurlandı
        Gelibolu Belediye Başkan Yardımcısı Bartan son yolculuğuna uğurlandı
        9. Uluslararası Gelibolu Maratonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
        9. Uluslararası Gelibolu Maratonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
        Lapseki'nin kurtuluşunun 102. yılı kutlandı
        Lapseki'nin kurtuluşunun 102. yılı kutlandı