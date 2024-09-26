7,5 yıl hapisle aranan FETÖ'nün ilçe imamı yakalanıp, tutuklandı
ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda FETÖ/PDY üyeliğinden 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.
ÇANAKKALE’nin Gelibolu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda FETÖ/PDY üyeliğinden 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D.D. yakalandı. Örgütün sözde Çorum’un Osmancık ilçesi imamı olduğu belirtilen şüpheli, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince önceki gün Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli köyünde FETÖ/PDY’ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan sözde ‘Çorum’un Osmancık ilçe imamı’ A.D.D. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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