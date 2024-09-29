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        Çanakkale'de orman yangını 1 saatte kontrol altına alındı

        ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde, tarım arazisinden çıktıktan sonra ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile 1 saatte kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 19:09 Güncelleme: 29.09.2024 - 19:15
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        Çanakkale'de orman yangını 1 saatte kontrol altına alındı
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        ÇANAKKALE’nin Yenice ilçesinde, tarım arazisinden çıktıktan sonra ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile 1 saatte kontrol altına alındı.

        Yangın, saat 16.00 sıralarında Yenice ilçesine bağlı Gündoğdu köyü yakınlarında bir tarım arazisinde çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, ormana sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına, 5 uçak ve 1 helikopter ile havadan, 7 arazöz ve çok sayıda orman işçisi ile de karadan müdahale edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından saat 17.00 sıralarında kontrol altına alınan yangında 1 hektarlık tarım ve orman alanı zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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