Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de ulaşıma kapanan 25 köy yolu açıldı

        ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 25 köy yolu ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 12:19 Güncelleme: 22.02.2025 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'de ulaşıma kapanan 25 köy yolu açıldı
        ABONE OL

        ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 25 köy yolu ulaşıma açıldı.

        Yenice ilçesinde yüksek kesimlerinde dün etkili olan kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı. Yağış nedeniyle Yenice ilçesine bağlı Karadoru, Sarıçayır, Sofular, Bekten, Ballıçay, Güveylerobası, Torhasan, Namazgah köyleri, Kalkım beldesine bağlı Armutçuk, Pazarköy'e bağlı Yalıoba, Kabalı, Kızıldam, Yeşilköy, Araovacık, Hasanlar, Pınaroba, Kuzupınarı, Hacıyusuflar, Yeniköy, Hacılar, İbrahimler, Yeşiller, Kabaağaç, Altıparmak ve Darıalan köyleri ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede yaptığı kar küreme çalışmalarının ardından kapanan köy yolları ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bu ateş 5 gündür sönmüyor! Alınan numune inceleniyor!
        Bu ateş 5 gündür sönmüyor! Alınan numune inceleniyor!
        İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı!
        İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı!
        İstanbul Barosu yönetimine “terör” fezlekesi!
        İstanbul Barosu yönetimine “terör” fezlekesi!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 14 kent için kar alarmı! Bembeyaz cumartesi!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 14 kent için kar alarmı! Bembeyaz cumartesi!
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        Kalp hastası kedi Lucy'ye 'stressiz yaşam' tavsiyesi
        Kalp hastası kedi Lucy'ye 'stressiz yaşam' tavsiyesi
        "Çok çekişmeli maçlar olacak!"
        "Çok çekişmeli maçlar olacak!"
        "Teknik adam dokunuşu!"
        "Teknik adam dokunuşu!"
        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
        Başından vurdu, videosunu çekip annesine gönderdi
        Başından vurdu, videosunu çekip annesine gönderdi
        7000 günle kıdem tazminatı
        7000 günle kıdem tazminatı
        Kutluay atlama noktası
        Kutluay atlama noktası
        Sapı kırılmış kanlı ütü bulunmuştu! "Öyle bir şey yok! Tokat attım!"
        Sapı kırılmış kanlı ütü bulunmuştu! "Öyle bir şey yok! Tokat attım!"
        SPK'dan borsadaki işlemlere inceleme
        SPK'dan borsadaki işlemlere inceleme
        Trump, Genelkurmay Başkanı Brown'ı görevden aldı
        Trump, Genelkurmay Başkanı Brown'ı görevden aldı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Tuhaf konser trendi
        Tuhaf konser trendi
        En iyi 5 klasik kara film
        En iyi 5 klasik kara film
        Adı değişiyor, tadı değişmiyor: Köfte
        Adı değişiyor, tadı değişmiyor: Köfte
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Yenice'de kar yağışı etkili oluyor
        Yenice'de kar yağışı etkili oluyor
        Lapseki'de MHP İlçe Teşkilatı Fırat Yılmaz Çakıroğlu için mevlit okuttu
        Lapseki'de MHP İlçe Teşkilatı Fırat Yılmaz Çakıroğlu için mevlit okuttu
        Çanakkale'de bir gemide 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Çanakkale'de bir gemide 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
        Çanakkale'de evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
        Çanakkale'de evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
        Çanakkale'de çalınan tır Konya'da bulundu
        Çanakkale'de çalınan tır Konya'da bulundu
        Çanakkale'de 25 köy yolu ulaşıma kapandı
        Çanakkale'de 25 köy yolu ulaşıma kapandı