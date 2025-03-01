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        Nikah dönüşü kazada ölen sürücünün eşi de kurtarılamadı

        ÇANAKKALE'ninÇan ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı, nikahtan dönenlerin de aralarında bulunduğu kazada hayatını kaybeden sürücü Nuri Ziya Mavi'nin eşi Muhsine Mavi de yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 10:03 Güncelleme: 01.03.2025 - 10:05
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        Nikah dönüşü kazada ölen sürücünün eşi de kurtarılamadı
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        ÇANAKKALE'ninÇan ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı, nikahtan dönenlerin de aralarında bulunduğu kazada hayatını kaybeden sürücü Nuri Ziya Mavi'nin eşi Muhsine Mavi de yaşamını yitirdi.

        Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Çan ilçesi Etili Kavşağı'nda meydana geldi. Etili köyünden gelen Rabia Aysel yönetimindeki 34 KMU 689 plakalı otomobil ile Nuri Ziya Mavi'nin kullandığı 17 ZC 606 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar savurulurken, Rabia Aysel'in otomobili alev aldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yanan otomobil kaza yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        6 YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

        Nuri Ziya Mavi'nin öldüğü belirlenirken, kazada yaralanan eşi Muhsine Mavi, A.T., T.G., A.M.T. E.B.G. ve diğer otomobilin sürücüsü Rabia Aysel ile yanındaki N.Ö. yaralandı. Yaralılar, ambulansla Çan Devlet Hastanesi ve Çanakkale merkezdeki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Muhsine Mavi de hayatını kaybetti. Diğer 6 yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan Mavi çifti ile yanındakilerin Çan'daki bir nikahtan döndükleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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